شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. علاء أبو القاسم نجم الشباك الأول فى سلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك البطل الأوليمبى علاء أبو القاسم طموحا بلا حدود فى عالم رياضة سلاح الشيش، يمكنه من العودة إلى المنصات العالمية وتحدى أى ظروف. وحصد علاء أبو القاسم، بطل سلاح الشيش، برونزية كأس العالم المقامة فى طوكيو، فى ظل عدم استكمال لقاء نصف النهائي بسبب إصابته أمام بطل إيطاليا، وذلك بعد تغلبه على المصنف الرابع على العالم، ضمن منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال، بالعاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 9 حتى 11 ديسمبر الجاري.

وتفوق أبو القاسم في دور الثمانية علي لاعب المنتخب الايطالي دانيلي جاروزو، المصنف الرابع على العالم بنتيجة 15-11، ليتأهل للدور نصف النهائي.

وفاز علاء أبو القاسم في دور ال 32، على لاعب المنتخب الفرنسي رافايل سافين، بنتيجة 15-13، ليواجه الامريكي كريستيان ارشر في دور ال 16 ويتغلب عليه بنتيجة 15-7.

يعد البطل الأولبمى علاء أبو القاسم، صاحب فضية أولمبياد لندن 2012 فى سلاح الشيش، الذهب الذى لا يصدأ فى عالم رياضة السلاح، خاصة أنه يسعى دائما لاستعادة رونقه وحصد الذهب من جديد وآخرها التتويج بذهبية بطولة الجمهورية لسلاح الشيش فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ويمتلك علاء أبو القاسم، البطل الأولمبى فى رياضة سلاح الشيش، طموحات بلا حدود فى هذه الرياضة، خاصة بعد نجاحه مؤخرا فى رئاسة لجنة اللاعبين بالاتحاد الأفريقى للسلاح فى الانتخابات التى أقيمت فى داكار.

وحفرأبو القاسم اسمه بين أبطال رياضة السلاح بأحرف من ذهب فى ظل حصده فضية أولمبياد لندن 2012، إلا أنه لم يحالفه الحظ فى التتويج بأى ميدالية فى أولمبياد البرازيل أو طوكيو الأخيرة.

ولد أبو القاسم يوم 25 نوفمبر 1990 فى مدينة سطيف فى الجزائر ثم انتقلت عائلته إلى الإسكندرية وهو فى سن الرابعة حيث تربى فى أجواء المدينة الساحلية، حيث بدأ ممارسة اللعبة وهو فى عمر الـ8 سنوات.

ويرصد الخليج 365 لقطات للبطل الأوليمبى علاء أبو القاسم فى الصور التالية :