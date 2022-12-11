شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حسن يقود الهجوم فى تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بنسبة كبيرة، على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة بيراميدز، المقرر لها السابعة مساء اليوم، الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ومن المتوقع أن يعتمد فيريرا على يوسف حسن فى قيادة هجوم الفريق، كما سيشارك أحمد فتوح فى التشكيل الأساسى بعدما شارك فى مواجهة طلائع الجيش الماضية.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى.. محمد عواد

فى الدفاع.. حسام عبد المجيد - مصطفى الزنارى - أحمد فتوح - حمزة المثلوثى

فى الوسط.. إمام عاشور - عمرو السيسى - سيد نيمار - أحمد زيزو - مصطفى شلبى

فى الهجوم.. يوسف حسن

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب مسابقة الدورى برصيد 11 نقطة، حصدها من 5 مباريات، حقق الفوز في 3، وتعادل في 2، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 11 هدف، وسكنت شباكه 3 أهداف، في المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 11 نقطة، حصدهم من 5 مواجهات، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 2، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 6 أهداف، وسكنت شباكه هدف وحيد.