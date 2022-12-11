شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات تحدد خريطة الراحلين عن الأهلى فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، على تأجيل حسم قائمة الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والمقرر انطلاقها من يناير المقبل، لحين انتهاء مباريات الفريق خلال شهر ديسمبر الجاري.

ويتبقى للأهلى 4 مباريات قوية سيخوضها خلال الشهر الجارى، وستكون البداية أمام الاتحاد السكندرى، ثم يلاقى فيوتشر، ثم فاركو، ويختتم مباريات بمواجهة سموحة فى الجولة التاسعة للدوري.

ويرغب كولر فى التهمل قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن أي لاعب قبل الانتهاء من ذوبعة مباريات الدوري المضغوطة فى هذا الشهر، بجانب إعادة تقييم كافة عناصر الفريق ومنحهم الفرصة بالمباريات القادمة قبل إعلان قراره الأخير.

ويخوض فريق الأهلي 5 مباريات خلال شهر ديسمبر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، ويحتل الأهلي المركز الأول حاليا بجدول الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من خمسة انتصارات.

وجاءت مباريات الأهلي خلال شهر ديسمبر كالتالى:

الاثنين 12 ديسمبر - الأهلي × الاتحاد السكندري بالجولة الرابعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الجمعة 16 ديسمبر - الأهلي × فيوتشر بالجولة السابعة بالدوري،الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الثلاثاء 20 ديسمبر - فاركو × الأهلي بالجولة الثامنة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد الإسكندرية

الأحد 25 ديسمبر - الأهلي × سموحة بالجولة التاسعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام.