شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحدى بيراميدز الليلة فى لقاء البحث عن مواصلة الانتصارات بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مباراة "قمة" جديدة عندما يواجه بيراميدز، فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، وتعد تلك المباراة بمثابة لقاء قمة، نظرًا لقوة الفريقين ومنافسة كل منهما على لقب الدورى، لاسيما أن الفريقين يدخلان المباراة وهما متساويان فى عدد النقاط، ما يجعلها مباراة "قمة" من نوع آخر.

الزمالك حصد لقب الدورى في آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى برصيد 11 نقطة، حصدها من 5 مباريات، حقق الفوز في 3، وتعادل في 2، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 11 هدفا، وسكنت شباكه 3 أهداف، وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 11 نقطة من 5 مواجهات، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 2، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 6 أهداف، وسكن شباكه هدف وحيد.

من جانبه تحدث البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك مع لاعبي فريقه، وطالبهم بضرورة حسم المباراة من وقت مبكر وعدم ترك زمام الأمور حتى لا يتمكن لاعبو بيراميدز من فرض سيطرتهم وإكسابهم الثقة التى قد تؤدى لقلب الطاولة، كما شدد فيريرا على ضرورة استغلال الثقة التي يتمتع بها لاعبي الزمالك في الفترة الحالية بعد الأداء والنتيجة المميزة التي تحققت أمام طلائع الجيش والفوز بأربعة أهداف دون مقابل.

ويدخل الزمالك المباراة بصفوف شبه مكتملة بعد عودة معظم المصابين، حيث شارك في المباراة الماضية محمد عبد الغنى وأحمد فتوح، كما عاد التونسى سيف الدين الجزيرى، وتماثل للشفاء كل من نبيل عماد دونجا ومحمود شيكابالا، ومن المتوقع أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من.. محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزنارى - عبد الله جمعة، خط الوسط: سيد عبد الله "نيمار" - عمرو السيسي – محمد عبد الغنى - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم: مصطفى شلبي.

على الجانب الآخر، حذر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز، لاعبى فريقه من فقدان السيطرة والاستحواذ أمام القوة الهجومية للزمالك، حيث طلب من لاعبيه الحفاظ على الكرة والعمل على شن العديد من الهجمات المنظمة مع التأمين الدفاعي المحكم من أجل حسم اللقاء، ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. محمد الشناوى في حراسة المرمى، في الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي – محمد صادق – مصطفى فتحى - وليد الكرتي، خط الهجوم: فخري لاكاي.