الامارات | كرة القدم لن تعود إلى منزلها.. انهيار لاعبي إنجلترا بالدموع (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى منتخب إنجلترا صدمة جديدة عقب خسارته أمام فرنسا بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس العالم 2022، ليخسر جمهور المنتخب الإنجليزي مجدداً أحلامه حول عودة كرة القدم إلى منزلها.



وأطلق جمهور "الأسود الثلاثة" هذا الشعار في بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية التي تأهل فيها منتخب إنجلترا إلى النهائي ولكن خسر أمام إيطاليا بركلات الترجيح.



وعاد الجمهور الإنجليزي للتفاخر بهذا الشعار في بطولة كأس العالم 2022 مؤكدين أن منتخب إنجلترا من أبرز المرشحين للفوز باللقب، قبل أن يتلقى صدمة جديدة بالخسارة أمام "الديوك" ويتأجل حلم تحقيق هذا الشعار.



ويتفاخر جمهور الكرة في إنجلترا بأن بريطانيا هي مهد كرة القدم في العالم، بينما لم يحقق "أسود الثلاثة" سوى لقب واحد طوال مسيرته بحصوله على كأس العالم 1966 على أرضه.