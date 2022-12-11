الامارات | رغم خروج "الماتادور".. لاعب مغربي يتسبب في دخول نادٍ إسباني تاريخ كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل نادي ريال بلد الوليد دخل تاريخ بطولات كأس العالم رغم الخروج المبكر لمنتخب إسبانيا من دور الـ16 بالخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح في مونديال 2022.



وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن فوز المغرب على البرتغال وتأهل "أسود الأطلس" إلى نصف النهائي، أسهم في وجود لاعب من بلد الوليد للمرة الأولى في المربع الذهبي للمونديال.



وأشارت إلى أن قلب دفاع "أسود الأطلس" جواد الياميق أصبح أول لاعب في تاريخ بلد الوليد يصل إلى هذه المرحلة في بطولات كأس العالم.



وأوضحت أن الياميق قدم مباريات كبيرة جداً مع منتخب المغرب، وتألق بشكل كبير في إيقاف هجمات منتخب البرتغال والحفاظ على نظافة شباك "أسود الأطلس".