شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان "ساحر" الفراعنة السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ"41" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ"41" فهو من مواليد 11 ديسمبر 1981، ويعد زيدان واحدًا من أفضل اللاعبين المصريين الذين احترفوا فى أوروبا، حيث نجح فى اللعب مع أكبر الأندية الألمانية، بعد تجربة احترافية ناجحة في الدنمارك.

لم تنل موهبة زيدان المولود فى بورسعيد الاهتمام المطلوب من الأندية المصرية فى بدايته، حيث انضم بعمر 8 سنوات إلى النادي المصري البورسعيدي، وتركه عام 1998، ثم التحق بفريق الجمارك فى نفس المدينة، ولم تلفت موهبته الانتباه أيضا.

زيدان سافر وهو بعمر 17 عاما إلى الدنمارك برفقة أسرته، وحاول البحث عن فريق يلعب له، إلا أن مفارقات القدر كانت غريبة معه.

ووفق ما رواه زيدان فى تصريحات تليفزيونية سابقة، حاول العثور على نادٍ دون جدوى، حتى ذهب يوما للعب كرة القدم فى إحدى الحدائق العامة، والتقطته أعين كشاف نادى أكاديميك بولد كلوب، لينضم للفريق بداية من 1999.

ولعب زيدان 51 مباراة مع فريق بولد كلوب بين 1999 و2003، سجل خلالها 12 هدفا، لكن الرحلة انتهت بسبب أزمة مالية كبيرة ضربت النادي، ليحط زيدان الرحال في فريق ميتلاند الذي يعد واحدا من أشهر وأكبر الأندية في الدنمارك، مقابل 400 ألف يورو، وفق موقع "ترانسفير ماركت".

محمد زيدان هو أحد لاعبي الجيل الذهبي لمنتخب مصر، جيل الكابتن حسن شحاتة، وهو أحد المصريين الذين احترفوا في أوروبا ولعبوا للعديد من الأندية الكبيرة هُناك، وكان زيدان من أبرز المواهب المصرية في مركز المهاجم قبل اعتزاله الساحرة المستديرة

لعب زيدان لأندية ألمانية عديدة مثل فيردر بريمن، وماينز وهامبورج، وبوروسيا دورتموند، ونجح فى الحصول على بطولة البوندسليجا (الدوري الألماني) مع بروسيا دورتموند في موسم 2010–2011 كما حصد كأس الدوري الألماني عام 2006.

لعب زيدان للمنتخب المصري 44 مباراة سجل خلالها 13 هدفا، ونجح محمد زيدان في تحقيق بطولة كأس أمم أفريقيا برفقة منتخب مصر مرتين عامي 2008 و 2010، حيث كان أحد أهم لاعبي الفراعنة في البطولة القارية.

وفي كأس القارات عام 2009، قدم زيدان أداءً فنيا عظيما، وسجل هدفين في مرمى البرازيل من أصل 3 للفراعنة .

حصل محمد زيدان على لقب هداف دوري السوبر الدنماركي: (2003–2004) مع نادي ميدتييلاند.

كما حصل على لقب أفضل لاعب في دوري السوبر الدنماركي: (2003–2004)، (2004–2005) مع نادي ميدتييلاند ، واختير في الـ11 لاعبا لفريق كأس الأمم الأفريقية 2010.

واعتزل محمد زيدان كرة القدم موسم 2015/2016، عندما كان لاعبًا في صفوف الإنتاج الحربي، بعد تجربة قصيرة مع بني ياس الإماراتي.