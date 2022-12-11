شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصطدم بالمقاولون العرب فى لقاء الجريحين بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق سموحة، فى الخامسة مساء اليوم الأحد، بفريق المقاولون العرب باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

ويدخل الفريقان لقاء اليوم بمعنويات منخفضة، بعدما سقط سموحة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما تلقى المقاولون العرب هزيمة من بيراميدز فى نفس الجولة.

طالب طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، لاعبيه بضرورة نسيان ما حدث أمام أسوان، وضرورة تحقيق الفوز والثلاث نقاط واستعادة الثقة للتقدم فى جدول الترتيب، خاصة أن الفريق يمتلك العديد من العناصر المميزة.

ويحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 5 نقاط جمعها من 5 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى مواجهتين وخسر مثلهما.

وفى المقابل، حذر شوقى غريب، المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، من انتفاضة سموحة بعد الخسارة من أسوان، وطالب اللاعبين بالتركيز داخل الملعب وتحقيق الفوز والثلاث نقاط.

ويحتل المقاولون المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 6 نقاط جمعها من 5 مباريات، حيق حقق فوزا وحيدا و3 تعادلات وهزيمة واحدة.