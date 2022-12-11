الامارات | أمنية غريبة من مدرب فرنسا قبل مواجهة المغرب.. لم يتوقع تألق "أسود الأطلس"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشامب أنه يتمنى توقف الزمن لبعض الوقت حتى يستمتع بالفوز على إنجلترا، ولكن شدد على أن "الديوك" أمامه مباراة صعبة أمام المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022.



وقال ديشامب في مؤتمر صحافي عقب فوز فرنسا على إنجلترا 2-1: "كان الأمر رائعاً، كانت مباراة كبيرة، واجهنا فريقاً جيداً جداً حقاً لما هم قادرون على فعله رياضياً وفنياً".

وأضاف: "نجحنا في الرد إنه لأمر رائع أن نتمكن من الوصول مرة أخرى الى دور الأربعة".



وتابع: "نود لو يتوقف الزمان لبعض الشيء، سنستمتع الليلة، هناك جودة في هذه المجموعة لكن هناك أيضاً ذهنية وروح معنوية، قد تكون فرحتنا قليلة بعض الشيء لكن نحن من نمنحهم الذخيرة بركلتي الجزاء لكن بالقلب والشجاعة حافظنا على الأفضلية الصغيرة بهذا الهدف".



عن مباراة المغرب: "يستحق المغرب كل احترامنا وتقديرنا، ربما لم يكن أحد الفرق التي توقعنا وصولها إلى هنا لكن ليس من وليد الصدفة أن تلقت شباكهم هدفاً واحداً فقط في خمس مباريات، سنتعامل معهم على محمل الجد".