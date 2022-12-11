شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه طلائع الجيش بحثاً عن الفوز الثانى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المصرى البورسعيدى، فى الخامسة مساء اليوم الأحد، فريق طلائع الجيش باستاد السويس الجديد، فى الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم. ويدخل المصرى المباراة بعد التعادل السلبى مع البنك الأهلى فى المباراة الماضية، فيما تلقى طلائع الجيش الهزيمة أمام الزمالك برباعية نظيفة فى آخر لقاء.

ويسعى فريق المصرى لتصحيح الأوضاع حيث لم يحقق الفريق إلا فوز وحيد هذا الموسم، ويأمل فى اقتناص الثلاث نقاط من أجل التقدم فى جدول الترتيب، خاصة أن الفريق يمتلك العديد من النجوم.

وبدأ النادي المصري مشواره في الدوري العام، بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز، قبل أن يفوز على إنبي بثنائية نظيفة، و تعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي ليرفع رصيده إلى 6 نقاط فى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى.

وفى المقابل، وجه محمد يوسف، المدير الفنى لطلائع الجيش، تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة المصرى البورسعيدى، مشدداً على ضرورة تصحيح مسار الفريق بعد الخسارة من الزمالك برباعية دون رد فى الجولة الاخيرة للدوري ومن قبلها الخسارة من الاهلى بهدفين مقابل هدف .

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 5 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.