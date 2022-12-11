شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يبحث عن العودة للانتصارات فى الدورى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق غزل المحلة، فى الثالثة إلا الربع عصر اليوم، الأحد، فريق الداخلية باستاد غزل المحلة، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم. ويدخل الفريقان مباراة اليوم بمعنويات مختلفة، بعد سقوط غزل المحلة أمام الأهلى بهدفين فى آخر مباراة، بينما تعادل الداخلية مع فاركو بهدف لمثله فى الجولة الأخيرة.

وعقد اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، محاضرة للاعبى الفريق لتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية أمام الأهلى استغرقت ما يقرب من 45 دقيقة، طالب خلالها اللاعبين بضرورة العودة لسكة الانتصارات للعودة مجددا للمربع الذهبى,

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقاط، حيث تمكن من الفوز في 3 ثلاث مباريات أمام كل من الإسماعيلى وأسوان والاتحاد السكندرى والتعادل في مباراة واحدة أمام المقاولون العرب، والهزيمة في مثلها أمام الأهلى في الجولة الماضية.

وفى المقابل، يأمل رضا شحاتة فى مواصلة الأداء الجيد للداخلية، والبحث عن أول فوز له فى الدورى هذا الموسم، وشدد على اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى المحلة لإنهاء المباراة لصالحهم، وحذر من خطورة وحماس لاعبى المحلة على أرضهم ووسط جماهيرهم.

ويحتل فريق الداخلية المركز الأخير برصيد نقطتين، بعدما خاض 5 مباريات، تعادل فى مباراتين وخسر 3 مواجهات ولم يحقق أى فوز حتى الآن.