شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن فوز أكرم توفيق بلقب أفضل لاعب فى الجولة السادسة من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة فوز أكرم توفيق، لاعب الأهلي، بلقب أفضل لاعب في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد مستواه الطيب الذي ظهر عليه في مباراته ضد غزل المحلة والتي فاز فيها فريقه بهدفين نظيفين.

وقالت رابطة الأندية عبر حسابها على تويتر: "المُحارب وصاحب الأداء الرجولي.. أكرم توفيق هو لاعب الجولة السادسة بُناءً على اختيار وتصويت المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا".

وفاز أكرم توفيق بلقب أفضل لاعب في الجولة السادسة بعد منافسة بينه وبين الثنائي إمام عاشور لاعب الزمالك، ومحمد حمدي زكي لاعب أسوان.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول الدوري برصيد 15 نقطة بعد تحقيق 5 انتصارات بالعلامة الكاملة في الموسم الحالي بفارق نقطتين عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.