شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 11 / 12 / 2022 فى الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد، مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي سبق تأجيلها وذلك بإقامة 3 مواجهات، ستكون البداية فى الساعة 2.45 عصرا، بإقامة لقاء غزل المحلة والداخلية، ثم مباراتين فى الخامسة مساءً، الأولي بين طلائع الجيش والمصري والثانية تجمع سموحة مع المقاولون العرب.

موعد مباراة غزل المحلة والداخلية

البداية ستكون من ملعب المحلة، ويستضيف فريق الغزل نظيره الداخلية، فى أولي مباريات الأسبوع الرابع للدوري، أملا فى تعويض خسارته بالجولة الماضية أمام الأهلي بثنائية نظيفة، وتحدث اليوناني بابا فاسيليو مدرب المحلة مع لاعبيه عن ضرورة تحقيق الفوز أمام الداخلية لاستمرار المنافسة علي المربع الذهبي.

بينما يأمل فريق الداخلية فى تحقيق فوزه الأول بالموسم الحالي، بعد خوض 5 مباريات خسر في 3 مواجهات وتعادل بمباراتين، ليدخل لقاء اليوم محتلا المركز الأخير بجدول الدوري برصيد نقطتين، بينما يحتل غزل المحلة المركز الخامس برصيد 10 نقاط، حيث تمكن من الفوز في 3 ثلاث مباريات والتعادل في مباراة والهزيمة في مثلها.

موعد مباراة المصرى وطلائع الجيش

ومع دقات الخامسة مساءً، يحل فريق المصري ضيفاً على طلائع الجيش باستاد السويس الجديد فى مباراة مهمة للفريقين، لتصحيح الأوضاع حيث لم يحقق أي فريق منهما سوى فوز وحيد هذا الموسم.

ويحتل المصرى المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 6 نقاط من فوز و 3 تعادلات وهزيمة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بعدما فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر 3 مباريات.

موعد مباراة المقاولون العرب وسموحة

وفى نفس التوقيت، يحل فريق المقاولون العرب ضيفا على سموحة باستاد الإسكندرية في لقاء الجريحين، بعد خسارة الفريقين بالجولة الماضية، حيث سقط المقاولون أمام بيراميدز، بينما خسر سموحة من أسوان.

ويحتل المقاولون المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 6 نقاط من فوز و 3 تعادلات وهزيمة، بينما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين وهزيمتين.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يواجه فريق الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، فريق بيراميدز بقيادة اليونانى تاكيس جونياس فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.