اتحاد الكرة يعقد جلسة اليوم لمناقشة ترتيبات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة جلسة اليوم بمقر الجبلاية لمناقشة عدة ملفات، أبرزها ترتيبات واستعدادات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى تقام فى مصر فبراير المقبل، من حيث الملاعب والفنادق والانتقالات.

فى ذات الصدد، حدد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003، 3 ملاعب لاستضافة مباريات المنتخب في بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر في شهر فبراير المقبل والمؤهلة لكأس العالم.

واختار محمود جابر 3 ملاعب على الترتيب، وهي ستاد القاهرة وستاد الدفاع الجوي، وستاد السلام، على أن يتحدد الملعب النهائي بناء على الموافقات الأمنية.

واستقر محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، على إقامة معسكر مغلق في شهر ديسمبر الجاري .

ويرغب محمود جابر، في خوض وديتين على أقل تقدير مع منتخب أفريقي، من أجل الوقوف على مستوى بعض اللاعبين.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في شهر فبراير المقبل.