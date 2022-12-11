شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على استمرار بيرسى تاو فى مركز المهاجم الصريح بتشكيل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، على الدفع بالجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق في مركز رأس الحربة الصريح لقيادة خط هجوم المارد الأحمر في مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري بالدوري، والمؤجلة من الأسبوع الرابع للمسابقة.

وشارك بيرسى تاو في مركز المهاجم بمباراة الأهلى وغزل المحلة الأخيرة بالدوري، ونجح فى تسجيل هدف ليقود المارد الأحمر للفوز بهدفين دون رد، والاحتفاظ بالعلامة الكاملة على عرش أندية الدوري المصري.

ويرى كولر أن بيرسى تاو يتمتع بإمكانيات متميزة تدفعه للتألق في مركز رأس الحربة الذى عانى طوال الفترة الماضية من تراجع أداء الثلاثى محمد شريف وحسام حسن وشادى حسين قبل أن يجد المدرب السويسرى ضالته في النجم الجنوب أفريقى.

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.