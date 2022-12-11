شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأحد 11 / 12 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع بيراميدز باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصرى فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الاخيرة، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

موقف الزمالك وبيراميدز فى جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 5 مباريات حقق خلالها الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين، فيما سجل 11 هدفًا واستقبل 3 أهداف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 5 مباريات حقق خلالها الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين، فيما سجل 6 أهداف واستقبل هدفًا.

3 ظواهر فى مواجهات الزمالك وبيراميدز

الظاهرة الأولي تتمثل فى أنه تم احتساب 5 ركلات فى مواجهات الزمالك وبيراميدز، سجلت اثنتان فقط لصالح الأبيض، وأهدرت ثلاث بواقع (2 لبيراميدز – 1 للزمالك)، والثانية تتمثل في فشل بيراميدز فى الخروج بشباك نظيفة فى أى مباراة ضد الزمالك، والظاهرة الثالثة انه اختفت نتيجة التعادل السلبى فى مواجهات الفريقين.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

13 مباراة جمعت الفريقين فى بطولة الدورى منذ صعود بيراميدز تحت مسمى الأسيوطى موسم 2014 – 2015، بجانب مباراة فى نهائى كأس مصر 2019، وحقق الأبيض الفوز فيها بثلاثية نظيفة، وخاض الزمالك 4 مباريات أمام بيراميدز بمسماه القديم "الأسيوطى"، و9مباريات بمسماه الجديد الذى بدأ به موسم 2018-2019.

الأرقام تبرز تفوق الزمالك الكبير بـ9 انتصارات و23 هدفاً مقابل فوز وحيد و10 أهداف لبيراميدز، فيما حضر التعادل بينهما ثلاث مرات، الأولى بنتيجة (3 – 3) فى الدور الأول الموسم قبل الماضى، والثانية فى الدور الأول لدورى الموسم الماضى بنتيجة 1/1، والثالثة فى الدور الثانى لدورى الموسم قبل الماضى بنتيجة 1/1 أيضاً.

الثلاثية شعار المواجهة الأخيرة بين الزمالك وبيراميدز

وكانت اخر مواجهة انتهت بتحقيق الزمالك فوزًا غاليًا على بيراميدز بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى للموسم الماضي، سجل ثلاثية الزمالك، أحمد سيد زيزو فى الدقيقة الأولى من ضربة جزاء، وسيف الجزيرى بعد تمريرة سحرية من سيد نيمار فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 95 سجل شيكابالا هدف من أهدافه المميزة.

الزمالك حصد اللقب في آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث. الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري. الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعد أن حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حامل اللقب وبيراميدز الوصيف