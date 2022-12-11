شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى استعداداته اليوم لمواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا، ويغيب عن الأهلى فى مباراة زعيم الثغر طاهر محمد طاهر وعمار حمدى بسبب الإصابة.

ويبحث الأهلى عن سادس انتصاراته فى الدوري بعدما حقق المارد الأحمر الفوز على غزل المحلة بهدفين دون رد في عقر داره بالجولة الأخيرة للمسابقة.

وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن ضرورة عدم تكرار الأخطاء الدفاعية التي تُكلّف الفريق كثيراً بجانب الاهتمام باللعب الجماعي والابتعاد عن الأنانية التي تظهر في أداء بعض اللاعبين، كما طالب كولر لاعبي الأهلي بضرورة استغلال الفرص التي تُتاح أمام مرمى المنافس لأن الفريق يُهدر الكثير من الفرص، وتضمنت نصائح كولر للاعبي الأهلي عدم التراخي والتراجع بعد تسجيل هدف لأن هذا يمنح الخصم الفرصة للاستحواذ والجرأة لتشكيل هجمات على مرمى الفريق.



