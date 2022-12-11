مرتضى منصور: متجيش تقولي أنت شتمتني من 4 سنين وأنا عاوز حقي دلوقتي

الشارقة - اميمة ياسر - رحب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، بحل أزمة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي والذي توقع عليه غرامة كبيرة بعد رحيله عن الزمالك في يوليو 2019.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك:"لو الخطيب كلمني وقالي عاوزين نخلص موضوع كهربا هقوله أهلا وسهلا ونحل القصة".

وأضاف:"لا نمانع تقسيط غرامة كهربا، يدفعوا مليون دولار دلوقتى وبعد شهرين مليون دولار لا يوجد مشكلة، لكن (متجيش تقولي أنت شتمتني من 4 سنين وأنا عاوز حقي دلوقتي).

وأتم:"كهربا حصل على 120 مليون في سنتين مع اتحاد جده، وهو حاليا غرقان ماذا تنتظروا لإنقاذه".

وتبلغ غرامة كهربا لصالح الزمالك مليونين و400 ألف دولار، وهي غرامة نهاية اعتمدتها محكمة التحكيم الرياضية ضد لاعب الأهلي.