شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأحد 11 / 12 / 2022 بالدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة جديدة فى الدوري المصرى اليوم، الأحد، حينما يواجه نظيره بيراميدز فى لقاء مؤجل من الأسبوع الثالث للمسابقة.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب في آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز فى جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة، بعد أن خاض 5 مباريات حقق خلالها الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، فيما سجل 11 هدفًا واستقبل 3 أهداف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة، بعد أن خاض 5 مباريات حقق خلالهم الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، فيما سجل 6 أهداف واستقبل هدفًا.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.