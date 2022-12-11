الامارات | مالك "توتير" يثير الجدل بتغريدة عن فوز المغرب في كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار أيلون ماسك، المالك الجديد لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجدل لأول مرة في كأس العالم حيث لم يظهر أو يقوم بتهنئة أي منتخب أو الحديث عن البطولة والفرق المشاركة، حيث انخرط في المشاكل الكثيرة المتعلقة بموقع تويتر منذ أن تولى واشترى الشركة العالمية دون الحديث عن البطولة العالمية.

وعلى عكس العادة قام أليون ماسك، بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي هنأ فيها المنتخب المغربي عقب الفوز على البرتغال والصعود إلى نصف نهائي كأس العالم، كما وضع علم المغرب ضمن التهنئة التي اثارت الجدل والغير مفهومة حيث لم يقوم ماسك، بتهنئة أو الحديث عن أي منتخب من قبل.

واكتفى أليون ماسك بنشر تغريدة جاء فيها: "مبروك المغرب" ووضع علامتين تعجب إضافة إلى علم المغرب قبل وبعد التهنئة.

وتفاعل الآلاف من متابعيه مع التغريدة ومنهم من وجه إليه السؤال متعجباً قائلاً: "مبروك الأرجنتين؟ لا ؟؟"، في كناية عن عدم اهتمام ماسك بتهنئة أي منتخب بخلاف المنتخب المغربي، وقد تكون هذه رسالة من مالك الشركة الجديد لجمع الجالية العربية المجتمعة حالياً جميعها خلف المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم.