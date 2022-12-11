أسود الأطلسي في مواجهة شرسة مع الديوك .. موعد نصف نهائي المونديال بين «المغرب وفرنسا» والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - حسم منتخب فرنسا تأهله إلى نصف نهائي كأس العالم بعدما حقق الفوز على إنجلترا بهدفين لهدف، في اللقاء الذي اقيم على ملعب لوسيل، ضمن مباريات دور ربع النهائي.

وسيطر منتخب فرنسا على الكرة في وسط الملعب حتى أن سجل أوريليان تشواميني، الهدف الأول في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، عن طريق تسديدة صاروخية من أوريليان تشواميني من خارج منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى.

وحاول منتخب إنجلترا تسجيل هدف التعادل بعد استقبال الهدف إلا أن دفاع منتخب فرنسا كان بالمرصاد وكان يعتمد على الهجمة المرتدة بمساعدة ديمبلي كيليان مبابي.

نصف نهائي كأس العالم

تنطلق صافرة مباراة المغرب ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وقطر.

وتقام مباراة فرنسا ضد المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022 يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم

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