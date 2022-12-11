شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختتم استعداداته اليوم لمواجهة فيوتشر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة أيمن الجمل تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة فيوتشر المقرر لها الخامسة مساء غد، الاثنين، باستاد الإسماعيلية، في لقاء مؤجل من ثالث جولات الدوري.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن أيمن الجمل المدير الفنى المؤقت للفريق الاصفر قائمة فريقه التى تدخل معسكرا مغلقا بفندق النادى.

وعقد أيمن الجمل جلسة مع لاعبى فريقه طالبهم خلالها بعدم الانشغال بتغيير الجهاز الفنى للفريق والتركيز فقط على تصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري بداية من مواجهة فيوتشر المقبلة بالدوري.

وأكد الجمل للاعبيه أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود والتحلى بالروح القتالية لتصحيح مسار الفريق الاصفر قبل فوات الاوان.

ولم يفز الإسماعيلي حتى الآن ليكون هو وأسوان وحرس الحدود من لم يحققوا أي انتصار في المسابقة ، وتعادل الإسماعيلي مرتين و هزم في ثلاثة لقاءات.

وخاض الإسماعيلى 5 مباريات فى الدورى خسر ثلاثة منها وتعادل فى اثنين وسجل لاعبوه 3 اهداف وتلقت شباكه 6 أهداف ولم يحقق أى فوز، ليبقى الإسماعيلي في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى.