شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق مؤجلات الجولتين الثالثة والرابعة للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأحد منافسات المباريات المؤجلة من الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.





مواعيد مؤجلات الدوري من الجولة الثالثة والرابعة

الاحد 11 ديسمبر 2022

غزل المحلة & الداخلية..2.45 ظهراً

سموحة & المقاولون العرب..5 عصراً

طلائع الجيش & المصرى..5 عصراً

الزمالك & بيراميدز..7 مساءً

الاثنين 12 ديسمبر 2022

سيراميكا & حرس الحدود..2.45 ظهراً

الاسماعيلى & فيوتشر..5 عصراً

الاهلى & الاتحاد السكندري..7 مساءً

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.