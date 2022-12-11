شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق مؤجلات الجولتين الثالثة والرابعة للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.
ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.
مواعيد مؤجلات الدوري من الجولة الثالثة والرابعة
الاحد 11 ديسمبر 2022
غزل المحلة & الداخلية..2.45 ظهراً
سموحة & المقاولون العرب..5 عصراً
طلائع الجيش & المصرى..5 عصراً
الزمالك & بيراميدز..7 مساءً
الاثنين 12 ديسمبر 2022
سيراميكا & حرس الحدود..2.45 ظهراً
الاسماعيلى & فيوتشر..5 عصراً
الاهلى & الاتحاد السكندري..7 مساءً
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.