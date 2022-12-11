شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين خارج حسابات الاتحاد السكندرى فى مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الصربى زروان مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، على استبعاد 9 لاعبين من صفوف زعيم الثغر، في المباراة المقرر لها بعد غد الإثنين أمام الأهلى ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء أسماء اللاعبين المستبعدين كالتالى: السيد سالم، أحمد غريب، ناصر ناصر، فوزى الحناوى، عبد الغنى محمد، محمد الصباحي، مصطفى إبراهيم لأسباب فنية، بينما يغيب الأردنى عبد الله نصيب للإصابة، ومورو ساليفو للطرد في مباراة فيوتشر الماضية.

واتفق زوران مع اللاعبين على طى صفحة الخسارة الماضية أمام فيوتشر في الأسبوع السادس من الدورى العام من أجل التركيز على مواجهة الأهلى، خصوصاً أن زعيم الثغر تعرض لهزيمتين متتاليتين رغم الانطلاقة الجيدة والفوز في أول ثلاث مواجهات.

وحرص الصربي زوران مانولوفيتش على معالجة أخطاء لاعبي سيد البلد التي وقعوا فيها خلال المباراتين الماضيتين أمام غزل المحلة وفيوتشر وخسرهما سيد البلد وطالبهم بضرورة تطبيق التعليمات الفنية كما يحدث في التدريبات من أجل تفادى الأخطاء التي من شأنها التأثير على الفريق.

وأكد زوران للاعبين أن ثقته فيهم لم تهتز، وأن هناك حالة عدم توفيق قد تصاحب الفريق في بعض الأوقات، موضحا في حديثه مع اللاعبين أنه من الوارد أن تكون هناك أخطاء، مضيفا أن سيد البلد فريق كبير وعليه النهوض سريعا وتصحيح المسار في الفترة المقبلة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات متتالية أمام أسوان والداخلية وطلائع الجيش، بينما خسر أمام غزل المحلة بثنائية نظيفة، وفيوتشر بهدف نظيف.