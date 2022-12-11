شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم موقف متولى من دخول قائمة الأهلى لمباراة الاتحاد السكندرى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، موقف محمود متولي، مدافع الفريق الأحمر، من دخول قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري المصري الممتاز، غدا الأحد، بعدما تم استبعاده في مباراة غزل المحلة الأخيرة بسبب عدم الجاهزية الفنية.

ورغم جاهزية محمود متولي للمشاركة في المباريات، بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، ولكن الجهاز الفني يتريث في الدفع باللاعب في المباريات الرسمية لحين جاهزيته بشكل كامل.

وتعرض محمود متولي للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الأخير، استعدادا لخوض ودية بلجيكا، ومنذ ذلك الوقت يغيب عن المشاركة في مباريات الأهلي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم السبت تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس لمدة 24 ساعة.

وحرص الجهاز الفني على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الجماعي؛ وذلك للحديث عن مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

وبدأ المران بفقرة تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة اندرياس أندويا، مدرب أحمال الفريق، استمرت 40 دقيقة، قبل أن يبدأ اللاعبون تنفيذ الجوانب الفنية بالمران.

وقاد «كولر» المدير الفني للفريق، اللاعبين في تدريبات فنية متنوعة، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

فيما أدى رباعي حراسة المرمى بالفريق: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات بدنية وفنية بشكل منفرد على هامش المران الجماعي تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري مساء الإثنين المقبل، على ملعب الأهلي بالسلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.