شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: المغرب تسطر تاريخا كبيرا عميقا لا يمكن أن يُمحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامي إبراهيم فايق على إنجاز منتخب المغرب بعد صعوده إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2022 عقب الفوز على البرتغال بهدف نظيف في ربع نهائي البطولة، وقال: "تحسب المجد أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا ويفوز باللذات كل مغامر على صخرة اللا معقول وعلى صخرة اللا ممكن زأر منتخب المغرب فأرهب القلوب وأمتع العقول وقالها كل الرجال لا مستحيل اليوم ".

وأضاف فايق، خلال تصريحاته ببرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "المغرب تسطر تاريخا كبيرا عميقا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمحى، فمن الصعب بل والأصعب أن يكرر وتعجز اللغة العربية عن أن تصف مدى السعادة في الوطن العربي وتقف كل الكلمات واللغات التي لها علاقة بلغة العالم أمام المنتخب المغربي وغير فاهمين بعدما صنعوا المستحيل".

المغرب واجهت كلا من بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، وقهرت الكل وصعدت إلى ما لم تصعد إليه أي دولة عربية أو أفريقية، وهكذا يكتب التاريخ، وتحية كبيرة لمنتخب المغرب ووليد الركراكي وهو أفضل مدير فني في البطولة".