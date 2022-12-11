شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: المغرب شرف الكرة العربية ووحدت شعوب المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الإعلامي سيف زاهر بالأداء الذي قدمه منتخب المغرب بعد صعوده إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2022، وقال: "المنتخب المغربي يشرف الكرة العربية والأفريقية كونه أول منتخب أفريقي يصعد إلى نصف نهائي كأس العالم، ويبدو أن قطر كانت في الموعد مع المنتخبات العربية، ويبدو أن المنتخب المغربي يضع الفرحة الأخيرة لكأس العالم في قطر المبهر".

وأضاف زاهر، في تصريحات ببرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت": "لاعبو المغرب تضع قاعدة جديدة كسر حواجز الخوف، ولا توجد فروقات مع الإصرار والعزيمة وكريستيانو رونالدو كان الحاضر الغائب، وبينما منتخب المغرب حاضر بقلب الأسد بكل نجومه زياش وبونو وحكيمي وامرابط والركراكري هو نجم العالم وحديث المدينة".

وتابع: "أبارك إلى الاتحاد المغربي وكل الشغب المغربي بالكامل بعدما شرف أسود الأطلسي الشعوب العربية ووحد الشعوب العربية والجميع خلف الكرة المغربية".

واستطرد زاهر: "هناك دروس لا بد أن نتعلمها وهي كيف وصلت المغرب إلى هذا المستوى بسبب كثرة المحترفين واللوائح بضرورة خروج اللاعبين للاحتراف ولديهم 20 أو 30 محترف في الخارج، ورحل وحيد خليلوزيتش وحضر الركراكي الذي كان في المعاد ولعب مباراة من العيار الثقيل وكان يلعب منقوص العدد أمام البرتغال ولكنه غير قلق".

وأردف: "اللاعيبة لم تكن خائفة أو ترغب في التقاط صور مع رونالدو وهمهم قميصهم وأن يكون منتخب بلدهم في نهائي كأس العالم، والركراكي أصبح يقول لماذا لا يكون كأس العالم حلمنا؟، كلنا كنا ندعو لفوز المغرب والذي صنع ملحمة أمام البرتغال بشرف برجولة والركراكي عمل كل حاجة في الجيم ولازم كل المنتخبات العربية تلعب كورة ولا تكتفي بالتعادل ومتبقاش خايفة وعايز تلعب كورة فيه لوايح لكرة القدم وهي الهجوم وإحراز الهدف، وكرة القدم اتخلقت للمتعة ولازم نشوف سياسات كروية مختلفة واللاعبين لازم تحترم ومفيش حاجة بتيجي وليد اللحظة ولكن الكل بالتخطيط، واللاعب العربي لاعب من طراز خاص وعندنا الخامة والقماشة في كل الوطن العربي وليس مصر فقط".