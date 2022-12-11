رونالدو يغادر الملعب باكياً.. منتخب المغرب أنهى آخر أحلامه بالتتويج بكأس العالم (فيديو)



دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نوبة بكاء، بعد خسارة منتخب بلاده أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر.



وتوقفت مسيرة منتخب البرتغال عند دور الثمانية، عقب الهزيمة أمام "أسود الأطلس" بهدف دون رد، في المباراة التي جرت على ملعب الثمامة، يوم السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2022.



وفور إطلاق الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو صافرته، انهمر كريستيانو في نوبة بكاء شديد، خاصة أنه يخوض كأس العالم للمرة الأخيرة في مسيرته.



وخرج لاعب مانشستر يونايتد السابق من أرضية ملعب الثمامة وحيداً، وهو يبكي بحرقة، باتجاه غرفة تغيير الملابس، فيما بقي زملاؤه على أرض الملعب، من أجل تحية الجماهير.



وتفاعل المتابعون على موقع التواصل الاجتماعي مع هذه اللقطة، ولاقت رواجاً كبيراً، حيث قال أحدهم: "لكل بداية نهاية، والنهايات لا تكون دائماً سعيدة"، وكتب آخر: "اعذرنا يا كريستيانو، فالمغرب وطن، والوطن لا يُخان".



ونشر ثالث: "أنت لاعب أسطوري يا رونالدو، وكنت أتمنى تقابل منتخب غير المغرب، لأني من مشجعيك، بس أمام المغرب ما أقدر أشجعك، لأن دمي عربي، مبروك للمغرب".



وبدأ أفضل لاعب في العالم خمس مرات، مباراة بلاده ضد المغرب، من على مقاعد البدلاء، قبل أن يستعين المدرب فيرناندو سانتوس بخدماته في الدقيقة الخمسين.



ولم يتمكن "الدون" من إنقاذ منتخب بلاده، على الرغم من محاولاته الخطيرة، إلا أنه اصطدم بتألق الحارس المغربي ياسين بونو.



عدد أهداف رونالدو في كأس العالم

وفي نفس الوقت، أنهى كريستيانو رونالدو مشاركته الخامسة بكأس العالم بإحراز هدف وحيد، سجله في شباك غانا، ليتوقف رصيد أهدافه المونديالية عند 8 أهداف.



وبمشاركته ضد أسود الأطلس، يكون كريستيانو قد لعب مباراته السادسة والتسعين بعد المئة، بقميص منتخب البرتغال.



وأكد الحساب الرسمي لكأس العالم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "صاروخ ماديرا" عادل رقم الكويتي بدر المطوع، في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية.



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