الامارات | مليحة يتذوق انتصاره الأول في «أقوياء اليد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق ملحية انتصاره الأول في دوري «أقوياء اليد»، بفوزه على ضيفه دبا الحصن بفارق خمسة أهداف وبنتيجة (27-22)، أول من أمس، في افتتاح الجولة الخامسة من الدور التمهيدي، بينما تعادل الجزيرة على مضيفه العين (28-28).

وأهدى الانتصار الأول لفريق مليحة تخليه عن المركز الأخير والارتقاء للمركز السابع برصيد ثماني نقاط بفارق الأهداف عن العين في المركز السادس، فيما أهدت نتيجة التعادل فريق الجزيرة الارتقاء إلى المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

وعانى مليحة لإنهاء الشوط الأول متقدماً على دبا الحصن بفارق هدف وحيد (10-9)، قبل أن يتمكن لاعبو مليحة من تسجيل انتصارهم الأول بواقع (27-22).

من جانبه فرط العين في فرصة إنهاء الشوط الأول متقدماً على الجزيرة بفارق ثلاثة أهداف (15-12)، بعد أن نجح لاعبو «فخر أبوظبي» خلال الثواني الأخيرة من عمر اللقاء في فرض التعادل (28-28).