الامارات | رئيس وزراء كرواتيا يترك قمة أوروبية لمشاهدة فوز بلاده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تابع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، أول من أمس، إنجاز منتخب بلده ببلوغه نصف نهائي مونديال قطر، بعد الفوز بركلات الترجيح على البرازيل. ولم يخفِ فرحته خلال اجتماع قمة لدول الاتحاد الأوروبي المتوسطية. وقال بلينكوفيتش مبتهجاً للصحافيين في نهاية القمة في مدينة أليكانتي الإسبانية، بعد أن وجه ثمانية قادة آخرون التهنئة لمنتخب كرواتيا على هذا الفوز الكبير، «كان هذا بالتأكيد أكثر الاجتماعات إثارة هذا العام، وربما على الإطلاق، بسبب هذه النهاية السعيدة».

وأضاف «أركز أكثر على ما يحدث في بلادي، وأفكر في منافسنا في الدور قبل النهائي». وقال مصدر حضر الاجتماع لـ«رويترز» إن بلينكوفيتش شاهد الجزء الأخير من المباراة المثيرة، بدلاً من حضور اجتماع بشأن الحوكمة الاقتصادية، في حين قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث، إن كل الزعماء شاهدوا ركلات الترجيح معاً.

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