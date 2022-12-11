الامارات | الشارقة يقسو على البطائح ويعزز الصدارة في دوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قسا فريق السلة في نادي الشارقة على ضيفه البطائح، وفاز عليه بفارق 22 نقطة وبنتيجة (107-85)، في افتتاح الجولة العاشرة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام، فيما فاز شباب الأهلي على ضيفه الوحدة بواقع (91-76).

وعزز الشارقة مركز الصدارة في الترتيب العام برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي الوصيف، فيما واصل النصر والوصل شراكتهما المؤقتة على صعيد المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وحافظ فريقا البطائح والوحدة على شراكتهما في المركز الخامس برصيد 11 نقطة لكل منهما، بفارق ثلاث نقاط عن الظفرة صاحب المركز الأخير والمرتاح في هذه الجولة.