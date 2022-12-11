الامارات | رمسة مونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مشجّعون

دخل عدد من مشجعي منتخب البرازيل، عقب نهاية مباراة كرواتيا التي انتهت بركلات الترجيح لمصلحة الكروات، في حالة إغماء ونوبة بكاء شديدة نتيجة للصدمة الكبيرة التي عاشوها بخسارة «السامبا»، وخروجه من سباق المنافسة على لقب كأس العالم، على الرغم من أنه كان أحد أبرز المرشحين للقب.

استقالة

التحق مدرب المنتخب الهولندي، لويس فان خال، بقائمة المدربين الذين رحلوا فوراً عن منتخباتهم بمجرد وداعهم مونديال قطر، إذ أعلن تنحيه عن منصبه عقب الخسارة أمام الأرجنتين ليلحق بذلك بقائمة من المدربين، على رأسهم مدرب البرازيل تيتي، ومدرب إسبانيا لويس إنريكي، ومدرب ايران، البرتغالي كيروش، ومدرب بلجيكا مارتينيس.

ساوثغيت

حاول أحد الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي لمدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت، قبل مباراة فرنسا أمس، بحضور اللاعب هاري كين، استدراج المدرب لأمور خارج سياق المباراة، إلا أنه تحاشى الرد، وأجاب عن السؤال بطريقة مباشرة، حيث ظهر الانزعاج على المدرب.

مساندة

حرص لاعب فريق بني ياس، الأرجنتيني غاستون سواريز، على مساندة منتخب بلاده من داخل استاد لوسيل، خلال مواجهة هولندا أول من أمس، ونشر اللاعب عبر حسابه في «إنستغرام» صورته وهو يحتفل بتأهل «التانغو» إلى نصف النهائي.

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