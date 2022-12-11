الامارات | لاعب هاوٍ يتحول إلى هداف تاريخي للمونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ الألماني من أصول بولندية ميروسلاف كلوزه مسيرته الكروية، وهو بعمر 20 عاماً، كلاعبٍ هاوٍ في نادي هومبورغ 08 أحد أندية دوري الهواة بألمانيا، إلا أن موهبته الكروية، قادته لاحقاً لأن يصبح الهداف التاريخي في نهائيات كأس العالم، بعد أن أحرز بقميص منتخب ألمانيا 16 هدفاً على مدار مشاركاته المونديالية الأربع، في رقم قياسي لايزال صامداً حتى يومنا هذا.

وولد كلوزه في التاسع من يونيو عام 1978، في مدينة أوبولي في بولندا، قبل أن ينتقل برفقة عائلته إلى ألمانيا عام 1986، وسرعان ما أبدى الشاب شغفه بكرة القدم في عام 1998 كلاعبٍ هاوٍ، وانضم سنة 2000 إلى نادي كايزرسلاوتن المنافس في دوري الدرجة الأولى، ليحرز كلوزه في موسمه الأول 16 هدفاً، كاشفاً عن موهبة تهديفية مهدت الطريق لانضمامه إلى المنتخب الألماني.

وجاءت الانطلاقة الحقيقية لكلوزه في 2002، حين سجل خمسة أهداف في كأس العالم (كوريا الجنوبية - اليابان)، وكرر الأمر ذاته مع منتخب «الماكينات الألمانية» في ظهوره الثاني في مونديال ألمانيا 2006، ثم سجل أربعة أهداف في مشاركته الثالثة بالمونديال في جنوب إفريقيا 2010، وآخرها هدفان في مونديال البرازيل 2014، ليصبح الأكثر تسجيلاً بتاريخ المونديال بـ 16 هدفاً، وبفارق هدف وحيد عن الأسطورة البرازيلي رونالدو.

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