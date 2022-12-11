دفاعاً عن كريستيانو رونالدو .. جورجينا تفتح النار على مدرب البرتغال

الشارقة - اميمة ياسر - وجهت جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو انتقادات لاذعة لمدرب منتخب البرتغال فرناندو سانتوس بعد الخسرة أمام المغرب بدور ربع نهائي كأس العالم 2022.

وكتبت جورجينا عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام": "اليوم أخطأ صديقك ومدربك، هذا الصديق الذي لديك الكثير من كلمات الإعجاب والاحترام، لقد رأينا كيف تغير كل شيء عندما دخلت ولكن فات الأوان، لا يمكنك التقليل من شأن أفضل لاعب في العالم، أقوى سلاح لديك".

وأضافت: "الحياة تعطينا دروسًا، اليوم لم نخسر، بل تعلمنا".

ولم يبدأ رونالدو في التشكيلة الأساسية للبرتغال في الخسارة المفاجئة أمام المغرب بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ببطولة كأس العالم.

وودع رونالدو منافسات كأس العالم على يد منتخب المغرب والذي تأهل لدور نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.