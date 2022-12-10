شكرا لقرائتكم خبر عن خزينة الأهلي تنتعش من تأهل المغرب بمبلغ 80 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل خزينة النادي الأهلي جني مكاسب مالية من إنجازات منتخب المغرب خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه أسود الأطلس بعد الصعود لنصف نهائي المونديال عقب الفوز على البرتغال بهدف نظيف في نصف نهائي البطولة.

ويستفيد الأهلي من أرباح مالية من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جراء وجود بدر بانون، مدافع منتخب المغرب ولاعب الأهلي السابق، في قائمة أسود الأطلس، حيث تنص لوائح الفيفا على حصول الأندية المالكة للاعبين التي تشارك في كأس العالم على مكافآت مالية عن كل يوم يقضيه اللاعبون خلال مشاركتهم في المونديال.

وتنص اللوائح على حصول الأندية المالكة لحقوق اللاعب في آخر عامين، وبما أن بدر بانون كان في صفوف الأهلي بالموسم الماضي، فإنه يحصل على نصف المكافأة المالية الخاصة بالمغربي بانون.

ويحصل الأهلي وقطر القطري المالكين لحقوق بدر بانون في آخر عامين على 160 ألف دولار نظير تأهل المغرب إلى نصف النهائي، حيث يحصل الأهلي على 80 ألف دولار ومثلها للنادي القطري.

وستكون هناك فرصة جديدة للأهلي من الاستفادة ماديًا خلال الفترة المقبلة من استمرار مشاركة أسود الأطلس في المونديال، حيث أصبح أمام المنتخب المغربي طريقين نحو التأهل، إما الصعود إلى الدور النهائي وهنا ستكون المكافأة "370 ألف دولار" أي سيتقاضى الأهلي نصفها بقيمة "185 ألف دولار".

أما في حال خسارة المنتخب المغربي في مباراة نصف النهائي، سيلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وهنا ستكون المكافأة "360 ألف دولار" أي سيتقاضى الأهلي نصف المكافأة "180 ألف دولار".