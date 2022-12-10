شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستبعد عمر جابر والجزيرى من قائمة الزمالك أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات من المؤكد استبعاد الثنائى عمر جابر والتونسي سيف الدين الجزيرى لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من التواجد فى مباراة بيراميدز، المقرر لها غدا الأحد ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأكد مصدر لـ ”الخليج 365” أن البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استبعد عمر جابر وسيف الجزيرى من معسكر الزمالك الذى يستعد لمواجهة الفريق السماوى.

فى سياق متصل، عقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا جلسة مع لاعبى فريقه، عرض خلالها مقاطع فيديو لآخر مباريات خاضها فريق بيراميدز فى مسابقة الدورى.

وحدد فيريرا نقاط القوة والضعف فى صفوف بيراميدز، وكيفية استغلالها، كما حذر من نقاط القوة التى قد تمنح الفريق السماوى الأفضلية خاصة فى الشق الهجومى.

ويخوض الزمالك مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن فيريرا قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا، وطالب فيريرا لاعبيه بمواصلة العمل والتركيز بكل قوة من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات بالدوري خلال الفترة المقبلة للحفاظ على اللقب.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.