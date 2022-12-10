شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية اتحاد الجودو تعتمد الميزانية والحساب الختامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الجودو الميزانية والحساب الختامي خلال اجتماعها اليوم بمقر مركز التعليم المدني فى الجزيرة.

عقد الاجتماع اليوم، السبت، بحضور ممثلي الأندية التي لها حق الحضور والتصويت.

واكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور 22 هيئة من أصل 37 لهم حق الحضور.

وشهد الاحتماع مناقشة عدد من البنود المهمة، أبرزها اعتماد الميزانية والحساب الختامي ومناقشة الموضوعات المطروحة والمقدمة من أعضاء الجمعية العمومية في الموعد القانوني.

وجاءت قرارات الجمعية العمومية كالتالي:

1- التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق والمنعقد في 2 ديسمبر عام 2021.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022 وخطة النشاط للعام الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة 2022-2023.

4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

5- النظر في طلبات أو مقترحات أعضاء الجمعية العمومية التي وردت وقد قدمت كتابيا إلى المدير التنفيذي للاتحاد في المواعيد المحددة قانونا.

6- اعتماد تحديد مجلس الإدارة لمكافأت المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الجودو 37 هيئة لها حق الحضور والتصويت، طبقا للتصنيف الصادر مؤخرا من اللجنة الأولمبية المصرية.