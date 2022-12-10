شكرا لقرائتكم خبر عن جمباز الأهلي يحصد 18 ميدالية فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فريق ناشئي الجمباز بالنادي الأهلي تحت 10 سنوات على 18 ميدالية متنوعة، بواقع 14 ميدالية ذهبية و4 فضيات خلال منافسات بطولة الجمهورية التى اختتمت فعالياتها اليوم السبت، داخل صالة نادى مدينة نصر.

وشارك في منافسات البطولة من الأهلي كل من: أحمد محمد عاطف، أحمد محمود أسامة، أدم محمود، أنس حازم، أنس محسن، باسل صلاح الدين، حمزة محمد، حمزة معرض، سيف إبراهيم، عبد الرحمن أحمد، عبد الرحمن طارق، عدنان سعيد، علي شريف، علي فهمي، علي إبراهيم، مالك تامر، مالك عماد الدين، محمد أحمد عبد الحميد، محمد أحمد فؤاد، محمد حسن، ياسين عبد الرحمن، يوسف هشام رضوان.

ويقود جهاز الجمباز بالنادي الأهلي الدكتور محمد فؤاد حبيب رئيسًا، والدكتور كريم عبد الرحمن، ‏المدرب العام لقطاع الرجال، ومها حنفي، مدرب عام قطاع آنسات، فيما يضم الجهاز الإداري محسن اللمعي مديرًا إداريًّا، ويحيى مصطفى، ووائل ياسين، ويقود الجهاز الطبي الدكتور أحمد مسعد، طبيب الجهاز.