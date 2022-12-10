شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد زيارة فيتوريا لناديى الأهلى وإنبى بعد جولته فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، بقيادة روى فيتوريا، نادي إنبي غدًا ثم الأهلي الاثنين المقبل، على تتوالى زياراته للأندية تباعاً فى إطار التنسيق بين الأندية وجهاز منتخب مصر. وزار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ومحمد غرابة المدير الإداري للمنتخب وأيمن عبد العزيز المدرب المساعد ومحمد مدني مترجم فيتوريا، نادي الزمالك اليوم السبت لمتابعة طرق عمل قطاعات الناشئين والأكاديميات في الأندية والوقوف على عملية تطوير الناشئين في الأندية من البراعم إلى فريق الشباب ومعرفة السلبيات التي تواجههم، وكان في استقبالهم أمير مرتضى منصور المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك.

من ناحية أخرى، يترقب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقرر اقامتها في كوت ديفوار 2024.

ويستكمل منتخب مصر مبارياته فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بمواجهة مالاوى، فى الجولة الثالثة بمصر، بعدما فاز المنتخب بالمباراة الأولى على غينيا بهدفٍ دون رد، وخسر الثانية على يد إثيوبيا، ليتساوى مع رفقاء المجموعة برصيد 3 نقاط، لكنه يحتل المركز الأخير بفارق الأهداف.

ولم تتحدد مواعيد مباريات الجولة الثالثة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، لكن من المنتظر أن تقام فى مارس المقبل، وسيكون الموعد المبدئى لمباراة مصر ومالاوى هو 20 مارس 2023، وفى انتظار تحديد الموعد النهائي.

سلم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، تقريره الفني عن معسكر المنتخب في نوفمبر والذى تخلله مباراة واحدة وديًا أمام المنتخب البلجيكي والتى فاز بها الفراعنة بهدفين مقابل هدف وحيد في القلاء اذي أقيم على استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت.