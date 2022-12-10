شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يغرم عبد الله السعيد بعد "مغادرة" مباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى بيراميدز توقيع غرامة مالية على عبد الله السعيد، قائد الفريق الكروى الأول، بعد الأحداث التى شهدتها مباراة المقاولون العرب، التى جمعتهما مساء الأربعاء، الماضى، بملعب الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري، وانتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 2 / 0.

وجاء قرار تغريم عبد الله السعيد، بعدما غادر اللاعب مباراة المقاولون عقب استبداله مع بداية الشوط الثانى، حيث قام اللاعب بالمغادرة فى سيارته الخاصة، دون الحصول على إذن من الجهاز الفنى، ليتم تغريمه ماديًا.

ويستعد فى الوقت الحالى بيراميدز لمواجهة الزمالك، المقرر لها مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الثالث من عمر مسابقة الدورى الممتاز.