التشكيل الرسمي لمواجهة المغرب والبرتغال في ربع نهائي مونديال قطر ٢٠٢٢

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مباراته أمام البرتغال من أجل تحقيق أمال العرب في الصعود إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وجاء تشكيل المغرب لمواجهة البرتغال على النحو التالي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: عطية الله - سايس - جواد الياميق - أشرف حكيمي.

خط الوسط: عز الدين اوناحي - سفيان أمرابط - سليم املاح.

خط الهجوم: سفيان بوفال - يوسف النصيري - حكيم زياش.

تشكيل البرتغال

على الجانب الأخر، أعلن فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال عن التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام المغرب

وشهد تشكيل المباراة على جلوس كرستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء وهي ليست المرة الأولى الذي لم يبدأ فيها رونالدو بشكل أساسي مع منتخب بلادة.

وجاء تشكيل البرتغال أمام المغرب بكأس العالم 2022

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

الدفاع: رفائيل جيريرو، روبن دياز، بيبي، ديوجو دالوت.

الوسط: برناردو سيلفا، روبن نيفيز، أوتافيو.

الهجوم: جواو فيليكس، جونزالو راموس، برونو فرنانديز.