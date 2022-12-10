شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت الموافق 10 / 12 / 2022 العديد من الأخبار الرياضية التى نشرت على "موقع الخليج 365"، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

الأهلى يستقر على استمرار عبد المنعم وإبراهيم فى قلب الدفاع أمام الاتحاد

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة مارسيل كولر على استمرار ثنائية ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم فى خط دفاع المارد الأحمر المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري بالدوري، وذلك لمنح محمود متولى مدافع الفريق فرصة العودة للتشكيل الأساسى بشكل تدريجى.

علاء أبو القاسم يحصد برونزية كأس العالم لسلاح الشيش باليابان

حصد علاء أبو القاسم، بطل سلاح الشيش، الميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للشيش المقامة فى طوكيو، بعدما تأهل للقاء نصف النهائى قبل أن تمنعه إصابته أمام بطل إيطاليا من خوض اللقاء، وذلك بعد تغلبه على المصنف الرابع على العالم

الجونة يلجأ لاتحاد الكرة للحصول على مستحقات محمود شبراوى من الإسماعيلى

لجأ مسئولو نادى الجونة إلى اتحاد الكرة للضغط على مجلس ادارة النادي الاسماعيلي للحصول على مستحقاتهم مقابل انتقال محمود شبراوى من الجونة إلى الدراويش مطلع الموسم الجاري.

فيريرا يحاضر لاعبى الزمالك بالفيديو قبل مواجهة بيراميدز

عقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع لاعبى فريقه، عرض خلالها مقاطع فيديو لآخر مباريات خاضها فريق بيراميدز فى مسابقة الدورى.

الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا 48 ساعة استعدادا لمواجهة فيوتشر بالدورى

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة أيمن الجمل، بدء معسكر الفريق المغلق مساء اليوم بمقر النادى استعدادًا لمواجهة فيوتشر ضمن منافسات الدوري العام

الأهلي يرصد ميزانية مفتوحة لصفقات الميركاتو الشتوى

استقرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي على رصد ميزانية مفتوحة من أجل إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير القادم، وتلبية احتياجات السويسري مارسيل كولر المدير الفني، من أجل تدعيم المراكز التي تحتاج للدعم في صفوف الفريق الأحمر بشكل مثالي، أملا في الاستمرار بالمنافسة على كل الألقاب التي يشارك فيها الأهلي خلال الموسم الحالي.

جاريدو يودع لاعبى الإسماعيلى بعد نهاية رحلته مع الفريق

قام الإسباني خوان جاريدو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بتوديع لاعبي الفريق قبل رحيله رسميًا عن القلعة الصفراء.