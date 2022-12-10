شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى يحقق برونزية الجائزة الكبرى للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق سيف عيسى، لاعب منتخب التايكوندو، الميدالية البرونزية فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بالسعودية، وذلك بعد التغلب على لاعب أمريكا بنتيجة 2/0

وتعد برونزية عيسى هى الثانية لمصر بعد ميدالية سلمى على لتحصد البعثة ميداليتين برونزيتين.

وأعلن اتحاد التايكوندو، برئاسة محمد مصطفى، عن بوستر بطولة مصر الدولية المفتوحة للتايكوندو، التى تقام فى الفترة من 13 إلى 18 فبراير من العام المقبل.

ويشارك فى البطولة فئات الكبار والشباب والناشئين، والباراتايكوندو فئة الـG 2

ويتصدر سيف عيسى بوستر البطولة، حيث تواجدت صورته على البوستر مع كتابة اسم البطولة وموعد ومكان إقامتها.