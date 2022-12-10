شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا للمقاولون بالدورى.. وعودة شبانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، على الدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق الإسكندرية بـ22 لاعباً استعداداً لمواجهة المقاولون العرب والمقرر لها غدا الأحد باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

واللاعبين هم: الهانى سليمان وعمر صلاح وخالد عبد الفتاح ومحمد باسم وأحمد حكم وعلى ذكى وصديق اوجولا ومحمد نادى وشريف رضا وأحمد مصطفى ومحمد عصام ومحمود عبد الحليم وأحمد جمال وأحمد شوشة وبنجامين بواتينج وأحمد عبد الرسول وحسين فيصل وممدوح عبدربه ومحمود شبانة ومحمد سعيد مكرونة وأبو بكر محمد والصباحى عماد.

يحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 5 نقاط جمعها من 5 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى مواجهتين وخسر مثلهما، في المقابل يحتل المقاولون المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 6 نقاط جمعها من 5 مباريات، حيق حقق فوزا وحيدا و3 تعادلات وهزيمة واحدة.