هل دخل الإسماعيلى فى مفاوضات مع حسام حسن لخلافة جاريدو فى تدريب الفريق؟

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القاهرة - سامية سيد - أسدل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى الستار على مسيرة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو مع الفريق بعد 80 يوماً قضاها بين أسوار عازفى السمسمية، لم يحقق فيها طموحات الجماهير التى كانت تضع عليه آمالاً كبيرة فى العبور بسفينة الدراويش إلى بر الأمان، ودخل الدراويش فى مفاوضات مع حسام حسن لتدريب الفريق، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ماذا قدم جاريدو مع الإسماعيلى؟

ج: خاض الإسماعيلى تحت قيادة جاريدو 5 مباريات فى الدورى خسر ثلاث منها وتعادل فى اثنتين، وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 6 ، ولم يحقق أى فوز، ليبقى الإسماعيلي في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى.

س: لماذا رحل جاريدو عن الإسماعيلى؟

ج: جاءت رغبة مجلس إدارة الإسماعيلي فى فسخ التعاقد مع خوان كارلوس جاريدو، بعد سلسة من سوء النتائج التى لازمت الفريق منذ انطلاق الموسم الحالي من بطولة الدوري الممتاز.

س: من يقود الإسماعيلى فنياً فى مباراة فيوتشر المقبلة بالدوري؟

ج: ومن المنتظر أن يقود الإسماعيلي فنيا فى مباراة فيوتشر المقبلة بالدوري أيمن الجمل مدير الكرة بالفريق.

س: وهل دخل الإسماعيلى فى مفاوضات مع حسام حسن لتدريب الفريق؟

ج: دخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، فى مفاوضات جادة مع حسام حسن نجم منتخب مصر الأسبق لتولي تدريب الدراويش خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يعقد يحيي الكومي، رئيس الإسماعيلي، جلسة مع حسام حسن خلال الساعات المقبلة للاتفاق على الخطوط العريضة لتولي تدريب الفريق فور عودة العميد من الخارج.

س: كيف انتهت آخر مباراة للإسماعيلى؟

ج: مباراة سيراميكا والإسماعيلي انتهت بالتعادل (1-1) في إطار منافسات الجولة 6 من الدوري الممتاز.

س: ما هو موعد مباراة الإسماعيلى مع فيوتشر؟

ج: يستضيف الدراويش نظيره فيوتشر فى الخامسة مساء الاثنين المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث من عمر المسابقة المحلية.