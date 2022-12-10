شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليوم، السبت، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق ضمن الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري فى الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والاتحاد السكندري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري الدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري فى السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

مواعيد مؤجلات الدوري من الجولة الثالثة والرابعة

الأحد 11 ديسمبر 2022

غزل المحلة & الداخلية..2.45 ظهراً

سموحة & المقاولون العرب..5 عصراً

طلائع الجيش & المصرى..5 عصراً

الزمالك & بيراميدز..7 مساءً

الاثنين 12 ديسمبر 2022

سيراميكا & حرس الحدود..2.45 ظهراً

الاسماعيلى & فيوتشر..5 عصراً

الاهلى & الاتحاد السكندري..7 مساءً.