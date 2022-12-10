شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الزمالك وبيراميدز.. 4 مباريات قوية فى الدوري المصرى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام غداً الأحد 4 مباريات مؤجلة من الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

مواعيد مؤجلات الدوري من الجولة الثالثة والرابعة

الأحد 11 ديسمبر 2022

غزل المحلة & الداخلية..2.45 ظهراً

سموحة & المقاولون العرب..5 عصراً

طلائع الجيش & المصرى..5 عصراً

الزمالك & بيراميدز..7 مساءً

ترتيب جدول الدوري المصرى الأهلى المركز الأول 15 نقطة فيوتشر المركز الثانى 13 نقطة الزمالك المركز الثالث 11 نقطة بيراميدز المركز الرابع 11 نقطة ترتيب هدافى الدوري المصرى رفيق كابو ( انبى) المركز الأول 3 أهداف أحمد الشيخ ( المحلة) المركز الثانى 3 أهداف كريم فؤاد ( الاهلى) المركز الثالث هدفين أحمد سيد زيزو ( الزمالك) المركز الرابع هدفين مصطفى فتحى ( بيراميدز) المركز الخامس هدفين

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.