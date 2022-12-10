شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الزمالك وبيراميدز.. 4 مباريات قوية فى الدوري المصرى غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقام غداً الأحد 4 مباريات مؤجلة من الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.
مواعيد مؤجلات الدوري من الجولة الثالثة والرابعة
الأحد 11 ديسمبر 2022
غزل المحلة & الداخلية..2.45 ظهراً
سموحة & المقاولون العرب..5 عصراً
طلائع الجيش & المصرى..5 عصراً
الزمالك & بيراميدز..7 مساءً
الأهلى المركز الأول 15 نقطة
فيوتشر المركز الثانى 13 نقطة
الزمالك المركز الثالث 11 نقطة
بيراميدز المركز الرابع 11 نقطة
رفيق كابو ( انبى) المركز الأول 3 أهداف
أحمد الشيخ ( المحلة) المركز الثانى 3 أهداف
كريم فؤاد ( الاهلى) المركز الثالث هدفين
أحمد سيد زيزو ( الزمالك) المركز الرابع هدفين
مصطفى فتحى ( بيراميدز) المركز الخامس هدفين
القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.