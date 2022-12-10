لماذا لا تذيع «بي إن سبورت» مباريات منتخب المغرب على القناة المفتوحة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أكدت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية عدم إذاعة مباراة المغرب والبرتغال عبر قناتها المفتوحة على النايل سات، والمقرر انطلاقها في الخامسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

وأعلنت الشبكة القطرية إذاعة مباراة فرنسا وإنجلترا عبر القناة المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وفي وقت سابق، أعلنت "بي إن سبورتس" بث 22 مباراة مجاناً على القناة المفتوحة، وجرى بث 18 مباراة حتى الآن، وسيصل العدد لـ19 اليوم بعد إذاعة مباراة إنجلترا وفرنسا.

ويبقى السؤال، لماذا لا تذيع شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباريات منتخب المغرب على القناة المفتوحة؟.

وتقول وسائل غعلامية إن سبب عدم إذاعة أي مباراة من مباريات المنتخب المغربي خلال البطولة على قناتها المفتوحة هو حصول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالمغرب على حقوق بث 10 لقاءات من البطولة على القناة المغربية الرياضية الأرضية.

وأضافت الوسائل الإعلامية أن إذاعة مباريات المنتخب المغربي على "بي إن سبورت" المفتوحة على النايل سات سيتسبب في خسائر مالية ضخمة للشركة.

وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإنها تتيح بيع حقوق بث مباريات المونديال للقنوات والهيئات التلفزيونية الوطنية من خلال البث الأرضي، إذ يحق للهيئات التقدم للاتحاد الدولي بعرض مال للحصول على حقوق مجموعة من المباريات، لا سيما البلدان التي تشارك فرقها في البطولة.

وقبيل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، حصلت 79 قناة تابعة لهيئات وطنية في مختلف أنحاء العالم على حقوق بث الحصة المقدرة من الاتحاد الدولي، أغلبها دول شاركت منتخباتها في البطولة.

ووفقاً لصحيفة "الوطن"، فإن إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس حاولت التفاوض مع الجانب المغربي، خلال الساعات الماضية، لإذاعة مباراة المغرب والبرتغال على القناة المفتوحة، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، كما حدث في مواجهة أسود الأطلس وكندا بدور المجموعات.

وسيتم إذاعة 4 مباريات من المونديال الحالي على قناة بي إن سبورتس المفتوحة للوصول إلى عدد 22 مباراة جرى الكشف عنها مسبقا، وباحتساب مبارة اليوم بين إنجلترا وفرنسا فسيتبقى 3 لقاءات، قبل خوض مباراتي نصف النهائي والنهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.