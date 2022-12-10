شكرا لقرائتكم خبر عن شاب من ذوى الهمم يزور مران الأهلى قبل مواجهة الاتحاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر تويتر جانب من زيارة "شاب من ذوى الهمم" لتدريب فريقها وسط احتفاء من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.

واستأنف فريق الأهلى تدريباته صباح اليوم، السبت على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس لمدة 24 ساعة.

وحرص الجهاز الفني على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الجماعي؛ وذلك للحديث عن مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

وبدأ المران بفقرة تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة اندرياس أندويا، مدرب أحمال الفريق، استمرت 40 دقيقة، قبل أن يبدأ اللاعبون تنفيذ الجوانب الفنية بالمران.

وقاد «كولر» المدير الفني للفريق، اللاعبين في تدريبات فنية متنوعة، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

فيما أدى رباعي حراسة المرمى بالفريق: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات بدنية وفنية بشكل منفرد على هامش المران الجماعي تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري مساء الاثنين المقبل، على ملعب الأهلي بالسلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.