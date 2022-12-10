شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحاضر لاعبى الزمالك بالفيديو قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع لاعبى فريقه، عرض خلالها مقاطع فيديو لآخر مباريات خاضها فريق بيراميدز فى مسابقة الدورى.

وحدد فيريرا نقاط القوة والضعف فى صفوف بيراميدز، وكيفية استغلالها، كما حذر من نقاط القوة التى قد تمنح الفريق السماوى الأفضلية خاصة فى الشق الهجومى.

ويخوض الزمالك مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن فيريرا قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا، وطالب فيريرا لاعبيه بمواصلة العمل والتركيز بكل قوة من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات بالدوري خلال الفترة المقبلة للحفاظ على اللقب.

ومن المنتظر أن تشهد قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز بعض الغيابات، أبرزها الثنائي محمد عبد الشافي وإبراهيما نداي للإصابة، ومحمد أشرف روقا للإيقاف، بينما لم يحسم موقف عمر جابر حتى الآن، وإن كانت هناك صعوبة فى لحاقه باللقاء لمعاناته من الإصابة.

بينما أصبح هناك 3 لاعبين جاهزون للعودة لقائمة الزمالك أمام بيراميدز وفقا للرؤية الفنية للبرتغالي فيريرا، وهم الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ونبيل عماد دونجا بعد شفائهما من الإصابة، والتونسي سيف الدين الجزيري العائد من المشاركة مع منتخب بلاده فى كأس العالم.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.